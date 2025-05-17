موبايل Vivo V50 Lite 5G الجديد ببطارية ضخمة وكاميرا مميزة وشاشة قوية بسعر منافس في مصر

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo V50 Lite 5G ليكون أحد أبرز الهواتف الذكية المنافسة في الفئة المتوسطة لعام 2025، يأتي الهاتف بتصميم أنيق وبمواصفات قوية تناسب المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتصميم العصري، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس، يتميز بشاشة AMOLED نابضة بالحياة، ومعالج قوي من ميدياتك، وكاميرا بدقة عالية مع دعم الشحن السريع، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن تجربة متكاملة بسعر اقتصادي.

مواصفات الهاتف

شاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+

معدل تحديث 120 هرتز لتجربة سلسة

معالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية 6 نانومتر

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت RAM

تخزين داخلي 256 أو 512 جيجابايت

بطارية بسعة 6500 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 90 واط

نظام تشغيل أندرويد 15 بواجهة Funtouch OS 15

مميزات الهاتف:

تصميم أنيق وخفيف الوزن

شاشة مبهرة بألوان زاهية ودقة عالية

أداء قوي في الألعاب والتطبيقات الثقيلة

دعم شبكات الجيل الخامس

بطارية كبيرة تدوم لفترات طويلة

شحن سريع للغاية

واجهة استخدام سلسة ومحدثة

كاميرا أمامية ممتازة لمحبي السيلفي

صوت ستيريو واضح وعالي الجودة

دعم ميزة “Circle to Search” الجديدة

عيوب الهاتف

لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية

لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 مم

لا يدعم التثبيت البصري في الكاميرا

الهيكل بلاستيكي بالكامل

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

يُعد هاتف Vivo V50 Lite 5G خيارًا ذكيًا لمن يرغب في تجربة هاتف متكامل المواصفات بسعر متوسط، يجمع الهاتف بين الشاشة القوية، والمعالج السريع، والكاميرا الجيدة، والبطارية الضخمة، مما يجعله مناسبًا لمختلف الاستخدامات اليومية والترفيهية، وعلى الرغم من وجود بعض العيوب البسيطة مثل غياب منفذ السماعات وعدم دعم التوسعة ببطاقة خارجية، إلا أنه يقدم قيمة ممتازة مقابل سعره، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا في السوق المصري.