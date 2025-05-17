نزلها الآن.. تردد قنوات ssc السعودية الرياضية لمتابعة أقـوى المباريات 

تُعد قنوات SSC الرياضية السعودية من أبرز الشبكات المتخصصة في بث الأحداث الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، تأسست هذه الشبكة عام 2021 بالتعاون مع مجموعة MBC وتعرف بتغطيتها الحصرية لبطولات مثل دوري روشن السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى مسابقات قارية ودولية متنوعة.

تردد قنوات ssc

تبث قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر 8، وتُستخدم تقنية DVB-S2 مع ترميز 8PSK لضمان جودة عالية في البث، فيما يلي ترددات بعض القنوات الرئيسية:

SSC 1 HD:

التردد: 12380 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: Irdeto

الجودة: HD

SSC 4 HD:

التردد: 12380 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: Irdeto

الجودة: HD

SSC 5 HD:

التردد: 12418 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: Irdeto

الجودة: HD

SSC Extra 1:

التردد: 12418 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: Irdeto

الجودة: SD

SSC News HD:

التردد: 12418 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: Irdeto

الجودة: HD

محتوى قنوات SSC

تقدم قنوات SSC مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات، بما في ذلك:

الدوريات المحلية: دوري روشن السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي.

البطولات القارية: دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي.

البطولات الدولية: كأس العالم للأندية، تصفيات كأس العالم، وبعض البطولات الأوروبية مثل كأس ملك إسبانيا.

برامج تحليلية: تحليلات ما قبل وبعد المباريات، لقاءات حصرية مع اللاعبين والمدربين.

كيفية استقبال قنوات SSC

لاستقبال قنوات SSC، يجب توجيه طبق الاستقبال نحو القمر الصناعي بدر 8 (26.0° شرقًا) وضبط جهاز الاستقبال على الترددات المذكورة, بعض القنوات متاحة مجانًا، بينما يتطلب البعض الآخر اشتراكًا خاصًا عبر منصات مثل “شاهد VIP.

تُعد قنوات SSC الخيار الأمثل لعشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، نظرًا لتغطيتها الشاملة وجودة بثها العالية، من خلال الترددات المذكورة، يمكن للمشاهدين متابعة أبرز الأحداث الرياضية المحلية والدولية بكل سهولة.