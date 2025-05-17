طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائرة 2025 والشروط اللازمة

منحة البطالة في الجزائر من أكثر المنح التي يتم تقديمها لشريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً في الولايات الجزائرية، بما تُلبي احتياجاتهم الأساسية بشكل كبير، ناهيك عن أن وزارة العمل والتشغيل تنبه على جميع المستفيدين بتجديد المنحة كل 6 شهور، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد المنحة والشروط المعنية بذلك خلال السطور التالية.

تجديد منحة البطالة في الجزائر

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تجديد منحة البطالة في جميع ولايات دولة الجزائر، فجاءت كما يلي:-

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

مع النقر على زر “تسجيل الدخول”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

يمكنك إرفاق الوثائق السارية والصالحة لطلب التجديد.

القيام بالنقر مباشرة على زر “تجديد”.

بحيث تستلم رسالة نصية بنجاح التجديد في الجزائر.

ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر؟

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتقديم في منحة البطالة داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، فجاءت بناءً على ما يأتي:-