“اجـازة مفرحـة” موعـد اجـازة عيد الأضحى 2025 للقطاع العام والخاص.. شــوف هتاخد اجازة كـام يوم

يُعد عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يحتفل به المسلمون في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، في عام 2025 تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات ستوافق يوم الخميس 5 يونيو، ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد اجازة عيد الأضحى 2025

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يولد هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وبناءً على ذلك، تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025.

إجازة عيد الأضحى في مصر

تُعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحصل الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة تبدأ من يوم وقفة عرفات الخميس 5 يونيو وحتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، أي لمدة خمسة أيام متتالية، تُمنح هذه الإجازة لتوفير فرصة للمواطنين للاحتفال بالعيد وأداء الشعائر الدينية، مثل صلاة العيد وذبح الأضاحي، بالإضافة إلى قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.

أهمية عيد الأضحى

يُخلد عيد الأضحى ذكرى طاعة النبي إبراهيم عليه السلام لأمر الله عندما هم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، قبل أن يُفدى بذبح عظيم، ويُعتبر هذا العيد فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله من خلال أداء مناسك الحج لمن استطاع إليه سبيلاً، وذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

الاستعدادات للاحتفال بالعيد

مع اقتراب عيد الأضحى، يبدأ المسلمون في التحضير للاحتفال من خلال شراء الأضاحي وتجهيز الملابس الجديدة وتنظيف المنازل، كما تُقام صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، ويتبادل الناس التهاني والزيارات العائلية.

يُعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة تعزز من الروابط الأسرية والمجتمعية، وفي عام 2025 يُتوقع أن يكون العيد فرصة للمصريين لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالإجازة الرسمية التي تمتد لخمسة أيام.