تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2025 على نايل سات للأطفال اللي بيحبوا الضحك والأغاني والتسلية طول اليوم

تُعد قناة وناسة بيبي كيدز من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت في جذب انتباه الملايين من الصغار بفضل برامجها الممتعة وأغانيها التعليمية المليئة بالألوان والحيوية، وتتميز القناة بمحتواها الآمن والخالي تمامًا من أي مشاهد غير مناسبة، مما يجعلها الخيار الأول لدى الآباء والأمهات الباحثين عن وسيلة ترفيهية وتعليمية مفيدة لأطفالهم.

تعتمد وناسة بيبي كيدز على تقديم برامج متنوعة تنمّي مهارات الأطفال وتساعدهم في تعلم الحروف والأرقام والقيم السلوكية والاجتماعية بأسلوب مبسط ومحبب،

وقد سجل تردد القناة لعام 2025 معدلات بحث مرتفعة، مما يعكس شعبيتها الواسعة واستمرار إقبال العائلات العربية على متابعتها.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2025 على نايل سات

إليكم تفاصيل التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 11430

: 11430 الاستقطاب : عمودي (V)

: عمودي (V) معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 الجودة: SD

مميزات قناة وناسة بيبي كيدز

محتوى تعليمي وترفيهي آمن

تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع

لا تحتوي على إعلانات مزعجة

تناسب الأطفال من سن سنتين حتى 8 سنوات

تصميم بصري جذاب بألوان مبهجة

برامج تنمّي الذكاء والخيال

أغاني تعليمية باللغة العربية الفصحى

مجانية بالكامل دون رسوم اشتراك

سهلة الاستقبال على جميع أجهزة الريسيفر

تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي

استقبل الآن قناة وناسة بيبي كيدز على جهازك، ودَع أطفالك يستمتعون بمحتوى راقٍ وهادف يجمع بين التعليم والمرح في آنٍ واحد.