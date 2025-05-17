تابع مسلسل قيامة عثمان..ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بجودة عالية

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم إلى اللغة العربية كل يوم خميس ولكن تم تأجيل عرض الحلقة رقم 192 بسبب نهائى كأس تركيا ولكن سوف يتم عرض هذا الأسبوع الحلقة الجديدة لذا ينتظر جميع محبي هذا المسلسل بل عشاق الدراما التاريخية التركية مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس كما يرغبوا معرفة تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية حيث تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان الحلقات الجديدة القادمة كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد الفجر الجزائرية القمر عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مترجم باللغة العربية.

تقدم محتوى عالي الجودة يناسب جميع أفراد الأسرة بجودة في الصوت والصورة.

يتابع قناة الفجر الجزائرية مختلف الدول العربية بفضل تنوع برامجها.

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