الجزائر تنشطر الان! هطول أمطار رعدية على الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025 عن هطول أمطار غزيرة على بعض الولايات بالدولة، مؤكدة أن الولايات المتأثرة بذلك تكون المناطق الساحلية، ناهيك عن أن المناطق الداخلية والأوراس تضمن هطول أمطار خفيفة كذلك، مشيرة إلى أن المناطق الأخرى تشهد طقس مشمس، وتستمر حالة الطقس في حالة إضطراب كبيرة حتى يوم الإثنين المقبل.

حالة الطقس في ولايات الجزائر

وأكدت مصالح الأرصاد، أن درجات الحرارة تتراح من 23 لـ 31 درجة في المناطق الساحلة، فيما أن المناطق الداخلية تتراوح درجات الحرارة فيها من 21 لـ 30 درجة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح بشكل كبير بما تصل لـ 40 كلم على الساعة، حتى أن هذه المناطق تتأثر بشكل كبير في أغلب الأحيان، مضيفة أن المناطق الجنوبية في البلاد تواجه حالة من هطول أمطار غزيرة على الجنوب والهقار والطاسيلي، لتتراوح فيها درجات الحرارة من 31 لـ 42 درجة مئوية وتبلغ سرعة الرياح نحو 50 كلم على الساعة.

اضطراب طقس الجزائر الان

وأشارت المصالح، إلى أن حالة الطقس تشهد هطول أمطار غزيرة بكميات ملائمة محليًا على بعض ولايات جنوب البلاد نهار اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025، وفي تحذير شديد اللهجة نبهت جميع المواطنين خاصة في ولايات إليزي وجانت وتمنراست، بأن حالة الطقس المضطربة تبدأ من منتصف نهار اليوم السبت وتستمر حتى تمام الساعة 21 ليلاً، ولذا وجب الحذر من هذه الحالة من الطقس السيء التي تمر به البلاد ومختلف الولايات الجزائرية.