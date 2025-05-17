لينك منصة مظلتي..الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها بالعراق

في إطار سعي الحكومة العراقية لتوفير برامج دعم للمواطنين والمواطنات العراقيات تم توفير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تعلن عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق ولكن يتطلب اختبار الأسماء توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على الدعم المالي من الوزارة وفي حالة صدور قرار بشأن إعلان النتيجة يمكن الحصول عليها من خلال منصة مظلتي.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في الفترة الحالية يمكن التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة بالعراق في حالة ظهورها لدى منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء عبر منصة مظلتي كما يلي بكل التفاصيل:

عليكم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

عليك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

ثم تحديد المحافظة التي ينتمون إليها المتقدمون لدعم الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة السابعة من قائمة الوجبات في حال تم صدورها.

البحث في القائمة المنشورة لدى منصة مظلتي الإلكترونية للتحقق من حالة الطلب.

أهم شروط طلب برنامج الرعاية الاجتماعية

للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يجب توفر الشروط التالية كما يلي: