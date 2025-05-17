سعر الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 17-5-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة، نظير أن ذلك مع اقتراب فتح البورصات العالمية التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، ناهيك عن إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد من الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب الآن

وأما عن التحديثات الأخيرة التي أجرت على أسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، التي تُجرى على سعر الصاغة داخل المحلات، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 5177 جنيهًا للجرام الواحد بيع، وشراء 5148 جنيهًا للجرام الواحد.

وعن سعر الذهب عيار “18” سجل قرابة الـ 3882 جنيهًا بيع، وشراء 3861 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الجرام الذهب عيار “21” نحو 3530 جنيهًا للبيع، والشراء 4505 جنيهًا.

أما عن سعر جرام الذهب عيار “14” بلغ نحو 3020 جنيهًا بيع، وشراء 3003 جنيهات.

تأتي أسعار المشغولات الذهبية مجردة من قيمة المصنعية وكذلك الدمغة الضريبية التي تختلف من محل لأخر.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من تاجر إلى أخر، فيما أن القيمة المصدق عليها تتراوح من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، ناهيك عن إمكانية الزيادة أو الانخفاض بناءً على نوع وحجم الذهب الذي يتم شراءه، حيث إن القيمة المصدق عليها تضمن كذلك الدمغة الضريبية التي تكون أقل من المصنعية في عمليات البيع والشراء، ومع ذلك فإن التوقعات تؤول إلى استمرارية الارتفاع الطفيف في سعر المشغولات الذهبية خلال الفترة القادمة.