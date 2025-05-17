سوسو غلطت يا أطفال..تردد قناة كراميش 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

حازت قناة كراميش الفضائية على إعجاب واسع من الأطفال الصغيرة وشهرة كبيرة منذ تأسيسها لذلك يرغب الكثير في متابعة محتواها وبرامجها الغنائية المخصصة للأطفال لذا نقدم لكم تفاصيل الترددات الخاصة بالقناة الفضائية المجانية الغير مشفرة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال من أجل مشاهدة ومتابعة جميع أغاني سوسو التي يحبها الأطفال.

طريقة تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يريد الكثير من محبي أغاني سوسو للأطفال الصغيرة التعرف على طريقة تنزيل تلك القناة الفضائية المجانية المتاحة على القمر نايل سات وعرب سات حيث للاستمتاع بمحتوى قناة كراميش بجودة صوت وصورة عالية يمكنكم اتباع الخطوات التالية كما يلي:

عليك استخدام الريموت للدخول إلى قائمة الإعدادات Menu.

ثم بعد ذلك اختيار خيار البحث اليدوي من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك عليك كتابة تردد القناة الفضائية ومعدل الترميز مع معامل تصحيح الخطأ ونوع الاستقطاب على حسب القمر الصناعي.

ثم بدء البحث عن القناة.

بعد ظهور قناة كراميش الفضائية للأطفال تأكد من حفظها ضمن القنوات المفضلة على الجهاز.

بذلك يمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار اليوم من خلال قناة كراميش الفضائية.

تردد قناة كراميش على النايل سات

إليكم تفاصيل تردد قناة كراميش على النايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش على عرب سات