بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ السبت 17 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

هناك بحث متواصل حول أسعار الفراخ اليوم من أجل اتخاذ القرار المناسب عند الشراء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالمجتمع حيث ترغب العديد من الأسر استبدال الفراخ بدل من اللحمة الحمراء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم سواء بقري أو جموسي لذلك سوف نوضح لكم اليوم أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي في الأسواق المصرية طبقاً لآخر سعر في التعاملات اليومية بالأسواق المصرية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

يعتمد العديد من المستهلكين على الأسعار من أجل إشباع احتياجاتهم الأساسية لكي تناسب دخلهم الشهري حيث هناك الكثير من الأسرة تقوم بشراء الفراخ والبيض في أوقات استقرار السعر ولكن في حالة ارتفاع السعر يتم الشراء على حسب الحاجة لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم السبت 17 مايو 2025 كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

الفراخ البيضاء في المزارع 89 جنيه للكيلو.

للمستهلك بين 94 و104 جنيه حسب المنطقة.

الفراخ البلدي في المزارع: 120 جنيه للكيلو.

كما في الأسواق من 120 إلى 130 جنيه للكيلو.

الفراخ الساسو في المزارع: 88 جنيه للكيلو.

للمستهلك بين 92 و98 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض الأبيض سعر الجملة 127 جنيه.

كما سعر المستهلك حوالي 137 جنيه.

البيض الأحمر سعر الجملة 140 جنيه.

أما سعر المستهلك حوالي 150 جنيه.

البيض البلدي سعر الجملة: 125 جنيه.

سعر المستهلك يتراوح بين 130 و135 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم