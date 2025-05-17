“أقل الخطوات” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 

مع إعلان بنك الخرطوم عن توفير خدمةفتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، دون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع تزايد اهتمام الكثير من المواطنين في السودان سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين للتعرف على كيفية تنفيذ هذه الخطوة ويعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان لما يمتلكه من شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الدولة وفيما يلي نقدم لمتابعي موقع ردار شرحًا مفصلًا لخطوات فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم عبر الإنترنت مع توضيح الشروط المطلوبة لإنجاز هذه الخدمة بسهولة ويسر.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

وضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط اللازمة لفتح الحساب الإلكتروني لضمان إتمام العملية بشكل صحيح وهذه الشروط كما أعلن البنك هي:

أن يكون المتقدم من حملة الجنسية السودانية.

وأن لا يكون لديه حساب سابق في البنك.

كما يشترط إيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني.

بالإضافة إلى أن يكون عمر العميل ثمانية عشر عامًا فأكثر.

ويتطلب تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام الإجراءات بشكل كامل.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يمكن للمقيمين والمغتربين فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك دون الحاجة إلى زيارة أي فرع وتتبع خطوات فتح الحساب الإلكتروني تكون كالتالي: