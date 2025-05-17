استمرارية صرف الدفعة الجديدة .. خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

قد أوضحت الجهات المختصة عن سهولة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، والتي قد أوضحتها الوزارة بشكل رسمي، وعلى أن يتم هذا الاستعلام من خلال الموقع المخصص للتضامن الاجتماعي، كما أيضا قد أوضحت على العديد من الإجراءات التي يجب أن يتم تنفيذها من اجل الاستعلام على كافة الخطوات التي تساعد في الاستعلام عن المبالغ المالية المخصصة لكافة المواطنين المصرين.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

قد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن سهولة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، والذي قد يشمل العديد من الخطوات المختلفة، وهذا الأمر قد جاء من اجل سهولة التواصل الخاصة بالمواطنين مع الوزارة من خلال الموقع الالكتروني، وأشارت أيضا بان في حالة تحديد المبلغ الكلي أو الزيادة أو إيداع المبالغ في الحساب، يتم تأكيدها من خلال الحساب الرسمي الخاص بالوزارة، وقد أوضحت الجهات المختصة عن هذا الأمر بشكل رسمي، وقد يتم الاستعلام من خلال الأتي:

يرجي أن يتم الدخول إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب أن يتم تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

يرجي أن يتم النقر على تسجيل الدخول الآن.

يجب أن يتم النقر بعد ذلك على الملف الشخصي.

سوف يتم تحديد المبلغ والموعد الخاص بإيداع المبالغ المالية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قد يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التقديم في شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وقد أوضحت الجهات المختصة عن توافر العديد من الشروط والتي قد تتمثل في الأتي وهي: