شروط وطريقة التقديم على مسابقة معلم مساعد في تلك التخصصات 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
شروط وطريقة التقديم على مسابقة معلم مساعد في تلك التخصصات 2025

قد اتفق كلا من وزير التربية والتعليم  وأيضا التعليم الفني محمد عبد اللطيف والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لمقدمي في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد من معلمي الحصة، وهذا الأمر لسهولة التواصل مع العديد من المعلمين المتميزة في مجال التعليم، وحتى بعد تخطيهم عمر الثلاثون عامًا، وقد أوضحت الجهات المختصة بان هذا قد عقد بتأكيد من الاجتماع.

معلم مساعد

قد أوضحت الجهات المختصة بان قد تم تحديد السن المخصص لجميع المتقدمين في الوظائف التابعة لـ معلم مساعد، وقد أوضحت على أن يتم رفع السن الخاص بالمتقدمين ليصل إلى 45 عامًا، وعى أن يتم التقديم في خلال شهر يونيو المقبل، وقد أشارت الجهات المختصة هذا القرار بشكل رسمي من خلال انعقاد الاجتماعي المخصص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخاصة بالعاصمة الإدارية، وقد أشار وزير التعليم بأنه قد جاء هذا القرار من اجل سد العجز في العديد من الأنحاء بداخل جمهورية مصر العربية، والمساهمة في توافر معلمين مساعدين في العديد من المدارس.

شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد

قد أوضحت الجهات المختصة على توافر العديد من شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد في المدارس الحكومية، والتي قد تشمل الأتي وهي:

  • يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن عمر 45 عامًا.
  • يشترط أن يكون لدية شهادة بالانجليزية لجميع المعلمين المتقدمين على مادة اللغة الانجليزية.
  • يشترط أن يتوافر شهادة من مؤهل المعلم المتقدم.
  • يجب أن يتوفر للمتقدم بطاقة سارية.
  • يشترط أن يتوافر صورة من التقديم الالكتروني لموقع الوزارة.
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فريق عمل البديل

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