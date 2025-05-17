بعد نهاية اجتماع البنك المركزي اليوم في مصر .. انخفاض سعر الفائدة 2025

قد توقع رئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي المهندس هشام عز العرب، عن توقعه المؤكد حول القرارات المختلفة التي سوف يتم تثبيتها في البنك المركزي المصري، وقد أشارت حول أسعار الفائدة في اللجنة الأساسية النقدية في الاجتماع المقبل، بالإضافة إلى انه أيضا قد يتم هذا الأمر من حتى حين الوقوف على تأثير الخفض الأخير الذي قد جاء في اجتماع شهر ابريل والذي قد بلغ 2.25% فائدة.

اجتماع البنك المركزي

قد أشار الرئيس التنفيذي حول اجتماع البنك المركزي، العديد من التوقعات التي تشير إلى اتجاه خفض أسعار الفائدة وعلى أن يستمر هذا الأمر حتى العام الجاري الميلادي، وقد أوضح على أن التوقعات كبيرة جدًا، وان هذا الأمر قد يترتب عليه العديد من العوامل الأساسية، التي تؤكد هذا الأمر، وقد أشار أيضا عز العرب عن تحليله حول اتجاه البنك المركزي، والذي أدي إلى نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة، وعلى أن يستمر حتى نهاية 2025، وبعد ذلك يتم البدء في توقعات التضخم الذي سوف تكون وفقًا للعديد من التحليلات المختلفة.

مؤشرات تضخم أسعار الفائدة

قد أوضح هشام عز العرب بان التراجع العالمي في سعر برميل النفط قد يعتبر من المعدلات التضخم الحالي التي سوف تشهد انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وان هبوط مؤشرات التضخم في مصر سوف يتيح فرصة قوية جدًا أمام البنك المركزي لدراسة خفض أسعار الفائدة المركزية بعد ذلك، والتي سوف تكون في توقيت حاسم بقرارات صارمة لجميع المقررات السياسية النقدية في البلاد،