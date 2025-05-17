زودي دخلك.. التسجيل فى منحة البطالة بالجزائر 2025 خطوة بخطوة واهم الشروط المطلوبة

تعمل الحكومة الجزائرية على دعم الشباب العاطلين عن العمل من خلال إعادة فتح باب التسجيل لمنحة البطالة لعام 2025، التي تمثل فرصة مهمة للأشخاص المستوفين للشروط المحددة وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر تقديم دعم مالي مباشر، مع توفير آلية تسجيل إلكترونية سهلة تمكن المتقدمين من تقديم طلباتهم بطريقة ميسرة ووفق المعايير المطلوبة.

خطوات التقديم لمنحة البطالة في الجزائر لعام 2025

لبدء التسجيل، يلزم المتقدمون بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاح على الموقع. اختيار خدمة التسجيل في منحة البطالة الخاصة بعام 2025. ملء البيانات الشخصية بدقة لضمان قبول الطلب. إدخال معلومات الاتصال الضرورية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. رفع المستندات المطلوبة، من بينها بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الإقامة. مراجعة البيانات والمرفقات بعناية قبل الإرسال لتفادي الأخطاء. الضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التسجيل.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة منظمة ومنصفة بين المستحقين.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لضمان أهلية المتقدم، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ويحمل بطاقة تعريف وطنية سارية المفعول.

الإقامة الدائمة داخل الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و40 سنة.

حصول المتقدم على شهادة البطالة من الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

عدم ممارسة أي عمل مهني أو الحصول على دخل ثابت، وأن لا يكون مسجلا في الصندوق الوطني للتقاعد.

تقديم دليل على أداء الخدمة الوطنية أو وثيقة الإعفاء منها.

ألا يكون المستفيد مشمولاً بأي برنامج دعم حكومي آخر.

الالتزام بالمشاركة في برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الجهات المختصة.

تسهم هذه الشروط في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وضبط عملية التوزيع بفعالية.