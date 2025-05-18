عبر مظلتي.. طريقة الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2025.. شوف اسمك فيهم ولا لاء!!

من المقرر أن تصدر قائمة رسمية بأسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، والذي يمثل أحد المبادرات الأساسية التي تنفذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر حاجة تأتي هذه الدفعة ضمن الوجبة السابعة والأخيرة للعام الحالي، وقد أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية التحقق من أسماء المشمولين بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الدوائر الرسمية أو الانتظار في طوابير طويلة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الاطلاع على أسمائهم من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط الرسمي. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد. اختيار قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية. تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. اختيار المحافظة التي يقيم فيها المستفيد. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحة. الضغط على زر البحث لعرض أسماء المستفيدين.

شروط الاستحقاق للوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم ضمن الوجبة الأخيرة، وتشمل: