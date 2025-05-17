بضغطه واحده: افتح حسابك بآمان في “بنك الخرطوم 2025” وأهم الشروط المطلوبة

أعلن بنك الخرطوم مؤخرا عن توفير خدمة فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا بشكل كامل، مما يلغي الحاجة لزيارة فروع البنك شخصيا هذا الإعلان جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في السودان، سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين بالخارج، الذين يرغبون في معرفة خطوات فتح الحساب بطريقة سهلة وسريعة عبر الإنترنت ويعد بنك الخرطوم واحدا من أقدم المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يمتاز بشبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

خطوات فتح حساب مصرفي إلكترونيًا في بنك الخرطوم

يمكن لأي شخص سواء كان مقيما أو مغتربا فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي للبنك دون الحاجة إلى التوجه إلى أي من فروعه، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. اختيار خيار “التسجيل في الحساب البنكي” أو “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية. النقر على أيقونة “فتح حساب مصرفي”، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية. تحديد نوع الحساب المطلوب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الفتح. الضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام العملية.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا

حدّد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لدى المتقدمين لفتح الحساب عبر الإنترنت، وجاءت هذه الشروط كما يلي: