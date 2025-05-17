أخر موعد للتسجيل في سكن لكل المصريين5 .. الصندوق العقاري يكشف من لهم الأولوية للموافقة على الطلب!

قد أوضحت الجهات المختصة في وزارة الإسكان والتعمير عن موعد وصول رسالة الأولوية لجميع المتقدمين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5، وقد أعلنت رسميًا عن استمرارية تقديم التظلمات على الشقق المخصصة بالإسكان وذلك ضمن المشروع المحدد، بالإضافة إلى أنهم أيضا قد تم رفض العديد من المتقدمين من اجل عدم توافر المتطلبات بالشكل الصحيح، وقد أوضحت الجهات المختصة عن هذه الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح.

سكن لكل المصريين

قد أعلنت رسميا الجهات عن موعد إرسال رسالة تأكيد من اجل تحديد الأولوية وذلك من خلال مبادرة سكن لكل المصريين، وقد أشارت الجهات المختصة بان هذه الرسالة تدل على تأكيد الموافقة المخصصة من الجهات المختصة في تأكيد النتيجة التي ينتظرها العديد من المواطنين المتقدمين بالفعل من خلال المبادرة، بالإضافة إلى انه قد تم توضيح رفض العديد من المواطنين الآخرين وهذا الأمر لعدم توافر كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح، وعلى أن يتم الشروط المطلوبة مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.

ترتيب الأولوية في الحصول على الشقق

قد أوضحت الجهات المختصة عن ترتيبها للأولوية في الحصول على الشقق السكنية الخاصة بالمواطنين المصريين، وقد أشارت بشكل رسمي على أن يتم ترتيب الأولوية وفقًا لاحتياجات السكان بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى أن يتم تحديدهم كآلاتي وهما ( المتزوج الذي يعول، الأرمل الذي يعول، المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، ويأتي في نهاية اللائحة الشاب الأعزب الذي لم يسبق له الزواج).