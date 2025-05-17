أستعد للخبر الحلو .. المالية تفجر مفاجأة للموظفين بالقرب من صرف مرتبات شهر مايو 2025

قد يبحث العديد من المواطنين المصرين عن الموعد المحدد حول صرف مرتبات شهر مايو 2025، وقد أوضحت الجهات المختصة بان صرف الرواتب لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بداخل جمهورية مصر العربية سوف يكون في نهاية كل شهر، وقد أوضحت الجهات المختصة على أن يكون ذلك في اليوم المحدد من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى أن أيضا لا يوجد أي أسباب تؤدي إلى تأخير الصرف للمواطنين.

صرف مرتبات شهر مايو 2025

قد أوضحت الجهات المختصة عن الموعد المحدد من اجل صرف مرتبات شهر مايو 2025، وعلى أن يكون صرف المبالغ المالية مستمرة في جميع الجهات المختصة بداخل جمهورية مصر العربية على أن يستمر لمدة 5 أيام متتالية، بالإضافة إلى انه أيضا سوف يكون اليوم المحدد من اجل صرف المرتبات هو يوم 22 من مايو لعام 2025، وقد أوضحت الجهات المختصة بان لا يوجد أي أسباب تؤدي إلى تأخير الصرف الخاص بالرواتب عن هذا المواعد، وفى حالة أن كان اليوم متوافق مع إجازة نهاية الأسبوع سوف يتم تبكير الإيداع الخاص بالرواتب للمواطنين.

مواعيد صرف المستحقات المتأخرة

قد أوضح وزير المالية احمد كجوك، بان يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، أن يقومون بالحصول على مواعيد صرف المستحقات المتأخرة، في الأيام المحددة والتي قد أعلنت عنها بشكل مسبق، والتي قد تشمل الأتي الأسبوع الثاني من الشهر الميلادي، وذلك هو الموعد المحدد التي قد أعلنت عنه الوزارة فقط من اجل صرف المستحقات المتأخرة.