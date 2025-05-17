أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025 .. تراجع مستمر في الانخفاض

ننشر لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم وفقاً البنك الأهلي المصري وباقي العملاء الأجنبية وذلك مقابل الجنيه المصري، وأيضا وفق آخر تحديث للأسعار لحظة بلحظة وفي الأسواق المصرفية لكل من يرغب يتابع معنا هذا المقال، لذا دعونا نتعرف على سعر الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025 تابعونا.
سعر الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع اليوم في سعر الدولار اليوم وفيما يلي يتمثل أسعار الدولار في عدد من البنوك:
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الشراء ب 50.37 جنيه وسعر البيع 50.47 جنيه مصري.
- سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم بلغ سعر الشراء 50.36 جنيه وسعر البيع 50.36 جنيه مصري.
- سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الشراء 50.25 وسعر البيع 50.35 جنيه مصري.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 50.21 جنيه وسعر البيع 50.31 جنيه مصري.
- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء 20.21 وبلغ سعر البيع 50.31 جنيه مصري.
- سعر الدولار في مصر سعر الشراء 50.21 جنيه مصري وبلغ سعر البيع 50.31 جنيه مصري.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الشراء بسعر 50.21 جنيه وسعر البيع بلغ 50.31 جنيه مصري.
- سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الشراء بلغ 50.21 جنيه وسعر البيع 50.31 جنيه مصري.
- سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية اليوم بلغ سعر الشراء 50.21 جنيه وسعر البيع 50.31 جنيه مصري.