انخفاض مستمر في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 2025 .. بتاريخ 17 مايو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 في مصر.. وتراجع عالمي كما شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات سوق الصاغة، تزامنًا مع انخفاض حاد في سعر الأوقية عالميًا خلال تداولات الأسبوع الجارية ببورصة المعادن وفى هذا الإطار دعونا نتعرف على سعر جرام الذهب عيار.21

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – بنحو 10 جنيهات خلال الفترة المسائية، ليبلغ 4530 جنيهًا مقارنة بـ 4540 جنيهًا في بداية التعاملات، دون احتساب المصنعية التي تبدأ من 100 جنيه لكل جرام، وفيما يلي أحدث أسعار الذهب في الأسواق المصرية

سجل عيار 24، وهو الأعلى جودة والأغلى سعرًا في السوق المحلية، نحو 5177 جنيهًا للجرام بعد انخفاض طفيف خلال التداولات.

والجدير بالذكر بلغ سعر الجرام من العيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلية 4530 جنيهًا، بعد أن فقد 10 جنيهات من قيمته في تداولات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع أيضًا سعر جرام الذهب من العيار 18، ليسجل حوالي 3883 جنيهًا، ويعد هذا العيار من الأكثر رواجًا في المحافظات الساحلية والدلتا.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى مستوى 36240 جنيهًا، متراجعًا بنحو 80 جنيهًا مقارنة بسعره السابق.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب من العيار 24، وهو ما يعادل 1000 جرام، نحو 5.177 مليون جنيه متأثرًا بانخفاض سعر الجرام.