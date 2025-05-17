أفضل تسلية مفيدة لطفلك.. تردد قناة طيور بيبي 2025 الجديد بأقوى إشارة نايل وعرب سات

قناة طيور بيبي هي واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، نظرًا لما تقدمه من محتوى مميز ومفيد للأطفال، خاصةً الأعمار الصغيرة والرضع، فتقدم باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني الممتعة التي تناسب هذه الفئات، وهو ما دفع الكثير من ربات البيوت إلى البحث عن تنزيلها وتشغيلها لتسلية أطفالهن بشكل دائم ومستمر.

تردد قناة طيور بيبي 2025 على النايل وعرب سات

حرصت قناة طيور بيبي على تحديث تردداتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل ضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة من حيث جودة البث ونقاء الصوت والصورة، ويمكن استقبالها على الترددات التالية:

تردد قناة طيور بيبي على نايل سات تردد قناة طيور بيبي على عرب سات التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط قناة طيور بيبي على الريسيفر الخاص بك

للاستمتاع بمشاهدة ممتعة لقناة طيور بيبي بجودة عالية، يمكنكم اتباع الخطوات البسيطة التالية لضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت الخاصة بالريسيفر.

البحث عن زر القائمة أو Menu.

ثم الضغط على الإعدادات أو Settings.

ثم تسجيل التردد والضغط على بحث.

مع مراعاة أن يكون البحث عن التردد فقط وليس البحث عشوائيًا، حتى لا يتم تنزيل جميع ترددات القمر الصناعي، وفور تنزيلها باقة التردد المختلفة المكونة من عدة قنوات، قم بالخروج ثم البحث عن القناة، ومن ثم تشغيلها بكل سهولة بجودة رائعة والاستمتاع مع أطفالك.