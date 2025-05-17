في دقايق من موبايلك… خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بكل سهولة وأمان

مع تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، أصبح فتح الحسابات البنكية عن بعد من الضروريات الأساسية للمواطنين داخل السودان وخارجه، وزاد البحث الفترة الماضية للتعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط المطلوبة، خاصة بعد أن أطلق البنك خدمات إلكترونية متكاملة لتيسير تجربة العملاء دون الحاجة لزيارة الفروع مثل فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين وغيرها من الخدمات.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

يمكنك الآن فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك أو عبر تطبيق بنكك المتاح على الهواتف الذكية، إليك الخطوات الكاملة:

قم بتحميل تطبيق بنكك على هاتفك من متجر التطبيقات أو على موقع البنك الرسمي.

اختر اللغة المناسبة لك (العربية أو الإنجليزية).

حدد نوع الحساب (جاري أو توفير) واضغط على “إنشاء حساب”.

املأ البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

أرفق المستندات الرسمية بصيغة PDF (مثل الرقم الوطني).

وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط “إرسال الطلب”.

ستصلك رسالة برقم حسابك البنكي الجديد على الهاتف فورًا.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

لضمان قبول طلب فتح الحساب البنكي عبر الخدمات الرقمية لبنك الخرطوم، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم، وتتمثل أبرز المتطلبات فيما يلي:

أن يكون الشخص مواطنًا سودانيًا يحمل الجنسية الرسمية.

أن يكون عمره 18 سنة أو أكثر وقت تقديم الطلب.

تقديم وثائق صحيحة وكاملة حسب متطلبات البنك.

توفر رصيد افتتاحي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل السودان.

ضرورة وجود بريد إلكتروني فعال ورقم هاتف مسجل باسمه.

أبرز الخدمات المتوفرة بعد فتح الحساب

بعد إنشاء حسابك الجديد، يمكنك الاستفادة من الخدمات التالية: