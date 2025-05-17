“ONLIE يازول افتح حسابك في دقائق مع تطبيق بنكك… خطوات بسيطة وهتدخل عالم الخدمات البنكية من موبايلك!”

في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية الخيار الأمثل للكثيرين حول العالم. ومن هذا المنطلق، أطلق بنك الخرطوم تطبيقه الذكي “بنكك”، الذي يوفّر تجربة مصرفية حديثة وآمنة تسهّل على العملاء إدارة حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة الفرع وقد تم تطوير تطبيق “بنكك” خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن السرعة، السهولة، والحماية الكاملة لبياناتهم المالية.

خطوات فتح حساب عبر تطبيق بنكك

يمكنك فتح حساب جديد في بنك الخرطوم إلكترونيًا بخطوات بسيطة وسريعة عبر تطبيق “بنكك”:

حمّل التطبيق من متجر Google Play أو App Store. اختر خيار “تسجيل مستخدم جديد” وأدخل رقم هاتفك. أرفق نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وأدخل بريدك الإلكتروني. أدخل رمز التحقق الذي يصلك عبر رسالة نصية. بعد تأكيد البيانات، سيتم تزويدك برقم حسابك البنكي فورًا.

ماذا يمكنك أن تفعل بعد تفعيل حسابك؟

بمجرد تفعيل الحساب، ستحصل على مجموعة واسعة من الخدمات:

سحب وإيداع الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الوكلاء المعتمدين.

تحويل الأموال بين الحسابات أو إلى محافظ إلكترونية أخرى.

دفع الفواتير مثل الكهرباء، الاتصالات، والمصروفات الدراسية بكل سهولة.

شروط فتح الحساب والمستندات المطلوبة

لفتح حساب عبر “بنكك”، يجب توفر ما يلي:

أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق).

وجود بريد إلكتروني صالح.

تقديم مستند هوية رسمي (بطاقة قومية أو جواز سفر).

دفع مبلغ أولي بقيمة 10,000 جنيه سوداني، تشمل الرسوم والدمغات.

الاشتراك في خدمة “بنكك”

يمكنك الاشتراك في الخدمة بإحدى الطريقتين: