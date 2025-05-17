أوسيمين يرفض نادي الهلال السعودي ويفضل التعاقد مع يوفنتوس الإيطالي

في تطور غير متوقع في سوق الانتقالات الصيفية، كشفت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الرياضية الشهيرة، عن توصل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى اتفاق مبدئي مع نادي يوفنتوس للانضمام إلى صفوفه، بعد تفضيله الرجوع إلى بوابو الكالتشيو، مؤكدة أن هذه الخطوة تمهد الطريق لصفقة من العيار الثقيل منتظرة داخل أروقة الدوري الإيطالي.

أوسيمين يقترب من التوقيع ليوفنتوس

وأفادت الصحيفة أيضًا بأن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، كريستيانو جيونتولي، أظره ثقته الكبيرة في إتمام الصفقة بعد حصوله على موافقة اللاعب، ويتركز جهده الحالي على محاولة تقليل القيمة الإجمالية للصفقة، حيث يسعى لتقديم عرض مالي ضخم لا يقل عن 75 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد أوسيمين مع ناديه الحالي نابولي، والذي يسري فقط على الأندية الأجنبية.

صدمة لنادي الهلال السعودي

يأتي قرار أوسيمين بعدما أظهرت عدة أندية سعودية استعدادها لدفع قيمة الشرط الجزائي كاملة لنابولي، ومن أبرزها نادي الهلال الذي كان يسعى بكل قوة من أجل الفوز بخدمات اللاعب، إلا أن التقارير تشير إلى أن النيجيري رفض العرض المقدمة من نادي الهلال، مفضلًا البقاء في أوروبا ومواصلة اللعب في أحد أبرز وأقوى الدوريات الأوروبية.

جدير بالذكر أن نادي غلطة سراي التركي دخل أيضًا في دائرة المفاوضات، لكن عرضه الذي لم يتجاوز 30 مليون يورو، وهو الأمر الذي تم رفضه نظرًا للفارق الكبير بينه وبين القيمة السوقية المرتفعة للمهاجم النيجيري، في الوقت الذي تمسك فيه اللاعب برغبته في البقاء في أوروبا، خاصة وأن يوفنتوس يسعى لضمه بقوة.