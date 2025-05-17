“تكبيرات.. فرحة.. وراحة طويلة”.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية ورسائل تهنئة جاهزة

مع اقتراب شهر ذي الحجة، يبدأ المسلمون في أنحاء العالم بالتجهيز لواحدة من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، وهي عيد الأضحى المبارك، ويعد هذا العيد فرصة روحانية عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل من خلال الأضاحي، والدعاء، وصلة الأرحام، ولهذا، يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم عمليات البحث في هذه الآونة في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع المواطنون والمقيمون موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية وطقوس العيد، إلى جانب البحث عن عبارات التهاني التي تُعبّر عن فرحة اللقاء وتبادل المشاعر النبيلة.

متى عيد الأضحى المبارك 2025؟

بحسب التقديرات الفلكية الأولية في المملكة، فمن المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، أما وقفة عرفات، والتي تعتبر من أهم أيام العام الهجري، فستكون يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يتم التأكيد الرسمي من خلال رؤية هلال شهر ذي الحجة وفقًا لما تعلنه المحكمة العليا.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في السعودية

تعتبر إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية في المملكة، وتشمل القطاعين العام والخاص، وتشير التقديرات إلى أن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية سيبدأ من الخميس 5 يونيو وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025، لتمنح المواطنين والمقيمين فرصة للاستجمام، والاحتفال بالشعائر، وزيارة الأهل والأقارب.

أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2025

تبادل رسائل التهنئة في العيد من أجمل العادات التي تقوّي أواصر المحبة بين الناس، إليك باقة مختارة من أجمل التهاني التي يمكنك مشاركتها عبر الرسائل أو وسائل التواصل: