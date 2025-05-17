“مفيش تعـب تاني” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطنـي عبر bankofkhartoum من جميـع أنحاء العالـم في دقايق من بيتـك

في عصر أصبحت فيه الخدمات المصرفية أكثر من مجرد إيداع وسحب، بات فتح حساب بنك الخرطوم خطوة أساسية لتنظيم الحياة المالية، سواء للأفراد أو الشركات، ويأتي بنك الخرطوم كأحد أعرق وأقوى البنوك في السودان، حيث يقدم مجموعة من الخدمات الحديثة التي تلبي احتياجات العملاء، من خلال تجربة مصرفية آمنة وسهلة عبر الهاتف الجوال والتطبيقات الذكية، فتح حساب في بنك الخرطوم اليوم لم يعد معقدًا، بل يمكن إنجازه بخطوات بسيطة في دقائق معدودة.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم، يجب توفر بعض المتطلبات الأساسية لضمان صحة البيانات وسلامة الإجراءات، وهي:

الرقم الوطني أو جواز السفر (لغير السودانيين). رقم الهاتف الشخصي مرتبط بالرقم الوطني. بلوغ السن القانونية (18 سنة أو أكثر). عنوان سكن واضح داخل السودان. لا يُشترط وجود مبلغ أولي في بعض أنواع الحسابات الإلكترونية. للطلاب، يمكن فتح حساب باستخدام بطاقة جامعية سارية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم إما عن طريق التوجه إلى أحد الفروع أو باستخدام تطبيق BOK Digital، والخطوات كالتالي:

تحميل تطبيق بنكك (BOK Digital) من متجر التطبيقات. الضغط على خيار “فتح حساب جديد” من الشاشة الرئيسية. إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد أو جواز السفر لغير السودانيين. إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. رفع صورة من الوثائق المطلوبة (الهوية، إثبات السكن إن طُلب). تأكيد رقم الهاتف عبر رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل. بعد المراجعة، يتم فتح الحساب وتفعيله خلال وقت قصير. يمكن بعدها استلام البطاقة البنكية من أقرب فرع أو نقطة توزيع.

مميزات تطبيق بنكك (BOK Digital)

بمجرد فتح الحساب، يمنحك تطبيق بنكك مجموعة واسعة من الميزات المصرفية، منها: