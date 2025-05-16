تحذير من الأرصاد الجوية .. بشأن حالة الطقس غداً السبت الموافق 17 مايو 2025

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة المتوقعة غدا موضحاً وجود ذروة الموجة الحارة على مختلف الأنحاء ونصحت الأرصاد الجوية الابتعاد عن التعرض مباشرة تحت أشعة الشمس خاصة في الساعات من 12 ظهرا حتى 4 عصراً، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على الطقس غداً تابعونا.

حالة الطقس غداً السبت الموافق 17 مايو 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد اليوم السبت 17 مايو 2025 موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لكي يسود طقس شديد الحرارة في النهار معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء ومن المتوقع أيضا نشاط رياح على مختلف المناطق الرملية والأتربة على المناطق المكشوفة من غرب البلاد حتى جنوب الصعيد.

حالة الطقس غداً السبت الموافق 17 مايو 2025

تتمثل درجات الحرارة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 27 والعظمى 37 درجة حرارة.

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 38.

درجات الحرارة في بنها الصغرى 27 والدرجة العظمى 37.

درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 25 والدرجة العظمى 36 درجة.

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 درجة والعظمى 34.

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 26 والعظمى 35.

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35.

درجة الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 30.

درجة الحرارة في وادي النطرون الصغرى 26 والعظمى 36.

درجة الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 30.

درجات الحرارة في رفع العظمى 28 والصغرى 19.

تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية عن شدة طقس غدًا يوم السبت، ويجب على كافة المواطنين أن يكونوا على علم ودراية بأنه حار قارص ويمكن أن يسبب الطقس حالات مرضية شديدة، لذلك يفضل عدم الخروج من المنزل إلا في بعض الحالات الضرورية.