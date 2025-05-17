كام يوم؟ .. إجازة عيد الأضحى للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص في مصر 2025

إجازة عيد الأضحى المبارك تعتبر من أهم الإجازات الرسمية في مصر وذلك لأنها تحمل طابع ديني واجتماعي مميز، حيث يحرص الشعب المصري خلال هذه الأيام المباركة على أداء شعائر عيد الأضحى وصلة الأرحام وتبادل الزيارات والتهاني، وتشهد هذه الفترة عادًة نشاط ملحوظ في حركة السفر والسياحة الداخلية حيث يستغل الكثيرون الإجازة الطويلة للاستمتاع بالأجواء الصيفية وزيارة المناطق الساحلية والأثرية.

عيد الأضحى

وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وتستمر الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 وتكون يوم وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أنه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك بعد تحري رؤية الهلال الشرعية.

إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص

يترقب الموظفين في القطاعين العام والخاص قرار رسمي من مجلس الوزراء لتأكيد تفاصيل موعد ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر خلال الأيام المقبلة ووفقًا للأجندة الرسمية والتوقعات الفلكية فإن الموظفين في جميع قطاعات الدولة يحصلون على إجازة رسمية مدتها خمسة أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025 بدايًة من يوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتستمر الإجازة حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو وتمنح الإجازة للموظفين مدفوعة الأجر وتمنح الإجازة أيضًا لطلاب المدارس والجامعات مما يتيح لهم وقت كافي للسفر والراحة والاستمتاع بأجواء العيد وزيارة الأهل والأصدقاء والمقربين.