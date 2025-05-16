“ضحـك متواصل مع لـولـو الشطـورة” اضبط تردد قناة وناسة الجديد نايل سات 2025 ومتع ولادك بأجمل اللحظـات

في ظل تنوع القنوات الفضائية، تظل تردد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التي تجمع بين الترفيه الخليجي الأصيل والمحتوى العصري الذي يناسب جميع أفراد الأسرة، بفضل برامجها المميزة وأناشيدها المحبوبة، أصبحت وناسة وجهة مفضلة للكثير من المشاهدين في الوطن العربي.

قناة وناسة للأطفال

انطلقت قناة وناسة في عام 2007 بدعم من الفنان السعودي راشد الماجد، ومنذ ذلك الحين، استطاعت أن تحقق جماهيرية واسعة، تهتم القناة بتقديم محتوى موسيقي وترفيهي موجه للجمهور الخليجي والعربي، مع التركيز على الأغاني الشبابية والمهرجانات والبرامج الخفيفة.

محتوى قناة وناسة

يتميز محتوى تردد قناة وناسة بالبساطة والاهتمام بالقيم الاجتماعية، ما يجعل القناة مناسبة لجميع الأعمار، حيث تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج، منها:

كليبات خليجية وعربية حديثة.

حفلات ومهرجانات غنائية.

برامج موسيقية حوارية مع نجوم الفن.

مقاطع شعبية وأناشيد تراثية.

محتوى ترفيهي للأطفال (في نسختها الخاصة بالصغار).

تردد قناة وناسة 2025

إليك أحدث تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD / HD حسب نوع الرسيفر

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

قناة وناسة ليست مجرد قناة موسيقية، بل هي مساحة مفتوحة للترفيه العائلي والموسيقى الراقية. ومع ترددها الجديد، يمكنك الاستمتاع بالمحتوى الغني الذي تقدمه في أي وقت وأينما كنت، لإضافة قناة وناسة إلى جهاز الرسيفر لديك، اتبع الخطوات التالية: