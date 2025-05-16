“سقـوط عثمـان من العرش” تـابع أحـداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 كاملة وأحداث تحبـس الأنفاس في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية

صدم الجمهور في الساعات الماضية بخبر تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 والتي كان من المقرر عرضها في يوم الأربعاء 14 مايو 2025، ويتابع المسلسل الملايين من المشاهدين في تركيا والوطن العربي، وخاصة بعد موسمه السادس والذي وضحت فيه المؤمرات والمعارك التي يواجها عثمان في الفترة الأخيرة، وإليكم أهم المعلومات حول الحلقة في السطور التالية لهذا التقرير.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

أعلنت الشركة المالكة لمسلسل قيامة عثمان تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وذلك بسبب بث نهائي كاس تركيا والذي من المتوقع أن يكون في نفس عرض الحلقة من المسلسل هذا الأسبوع على أن يتم عرضها في موعدها المحدد في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 على قناة ATV التركية، بلا شك أن هذا التأجيل أثار حزن وزعل لبعض المتابعين الذين يتشوقون لمعرفة الأحداث التي تحتوي عليها الحلقة الجديدة من المسلسل.

أحداث الحلقة الجديدة

في إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 تم الإعلان عن أحداث مشوقة جذبت الجمهور وجعلته ينتظر عرض الحلقة على أحر من الجمر ومن هذه الأحداث ما يلي:

يحاول الإمبراطور البيزنطي التدخل لاتمام التصالح بين صوفيا وكلاوديوس وخاصة بعد تطور الصراع بينهما في الحلقات السابقة.

وتعد هذه الخطوة مهمة جدا لضمان استقرار الدولة في ظل تقدم عثمان وزحفه نحو الإمبراطورية.

وفي الجهة المقابلة يستعد عثمان ويعد جيشه لمواجهة حاسمة مع الأعداء وذلك على الرغم من التحديات السياسية والعسكرية التي يقابلها الغازي.

المواعيد الثابتة لعرض الحلقة

تقوم القنوات الفضائية المختلفة بعرض حلقات المسلسل في مواعيد ثابتة كل أسبوع وذلك على النحو التالي: