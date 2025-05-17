بُشرى سارة يا زول.. فتح حساب بنك امدرمان 2025 بسهولة وأمان موقع onb-sd.com بـدون زيـارة الفــرع

يُعتبر بنك أمدرمان الوطني من أبرز البنوك السودانية التي تقدم خدمات مصرفية مبتكرة، حيث أطلق في عام 2025 خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يسهل على المواطنين والمغتربين إجراء معاملاتهم المالية بكل يسر.

فتح حساب بنك امدرمان

يمكنك فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لبنك امدرمان الوطني 2025.

أدخل بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول، ثم قم بإنشاء كلمة مرور قوية.

املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، وتاريخ الميلاد.

قم بتحميل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى إثبات العنوان مثل فاتورة خدمات.

حدد ما إذا كنت ترغب في فتح حساب جاري أو حساب توفير.

اقرأ ووافق على سياسات البنك المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر “إرسال” لإتمام العملية.

ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رقم الطلب، وسيتم التواصل معك من قبل البنك لإبلاغك بحالة الطلب.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب

لضمان قبول طلب فتح الحساب، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

تقديم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول، وإثبات عنوان سكن.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لفتح الحساب.

في حال كان المتقدم قاصرًا، يجب تقديم موافقة خطية من ولي الأمر.

أنواع الحسابات المتاحة

يقدم بنك أمدرمان الوطني عدة أنواع من الحسابات لتلبية احتياجات العملاء: