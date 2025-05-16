“شــوف أسمــك هســّه“ الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 بالعراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إطلاق الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات المستحقة، يمكن للمواطنين الآن التحقق من شمول أسمائهم في هذه الوجبة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة، كالتالي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المتاحة.

انقر على “الوجبة السابعة” لعرض قائمة الأسماء.

قم بتحميل ملف PDF الذي يحتوي على قائمة الأسماء.

افتح الملف واستخدم خاصية البحث (Ctrl + F) لإدخال اسمك والتحقق من وجوده ضمن القائمة.

الاستعلام عبر تطبيق تيليجرام

أطلقت وزارة العمل قناة رسمية على تطبيق تيليجرام تحت عنوان “الرعاية الاجتماعية”، تقدم من خلالها:

روابط مباشرة لتحميل قوائم الأسماء.

إشعارات فورية عند صدور تحديثات جديدة.

أخبار حول تواريخ صرف الدفعات أو فتح التقديم للمراحل القادمة.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط:

الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

الدخل والممتلكات: ألا يمتلك المتقدم مصدر دخل ثابت أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

الفئات المستحقة: يشمل الدعم الأرامل، المطلقات، الأيتام، العاطلين عن العمل، كبار السن، وذوي الإعاقة.

العمر: يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال، و15 إلى 55 عامًا للنساء.

عدد أفراد الأسرة: أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

موعد صرف الوجبة السابعة

أشارت وزارة العمل إلى أن صرف الدفعات للمشمولين في الوجبة السابعة سيتم بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق البيانات، وسيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية عبر القنوات الرسمية للوزارة.