“اضبطها الآن“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية لمتابعة الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان بأحداث مثيرة

تُعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي نجحت في كسب جمهور واسع في الجزائر والعالم العربي، بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الترفيه، الدراما، البرامج الدينية، والتغطيات الاجتماعية، ومع بداية عام 2025، يبحث الكثير من المشاهدين عن أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية بعد أن قامت القناة بتحديث ترددها لتحسين جودة البث وتقديم صورة أوضح وصوت أنقى، في هذا المقال، نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نبذة عن أبرز برامجها ولماذا تحظى بهذه الشعبية الكبيرة.

تردد قناة الفجر

قناة الفجر (El Fadjr TV DZ) هي قناة جزائرية خاصة تأسست عام 2015، مقرها ولاية سطيف، بدأت القناة بثها بتركيز على الأخبار المحلية والبرامج الاجتماعية، لكنها تطورت لتصبح من أبرز القنوات التي تعرض الدراما التركية المترجمة، وخاصة المسلسلات التاريخية مثل قيامة أرطغرل، المؤسس عثمان، وغيرها.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

إليكم أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية كما تم الإعلان عنه مع بداية عام 2025:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat)

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD / SD

على قمر عرب سات

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الترددات قابلة للتحديث في أي وقت، لذلك يُنصح بإعادة البحث الآلي في حالة توقف القناة.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر على جهاز الاستقبال