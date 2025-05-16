كراميش هيغير يومك.. تردد قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي 2025 ضحك طول الوقت

تردد قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، نظير أن القناة تقدم برامج تعليمية وترفيهية أمام كافة الأطفال، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي تنقلها القناة على مدار اليوم، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال

جاءت بيانات استقبال تردد قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي النايل سات.

بينما ترددها يكون 11315.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

تردد قناة كراميش العرب سات

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الحديث لقناة كراميش الأخر عبر القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تردد القناة فهو 11390.

معامل الترميز للقناة 27500.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

أما عن معامل تصحيح الخطأ “¾”.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات المعنية بتثبيت قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على الأتي:-