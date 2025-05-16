هُنـــا www.anem.dz.. التسجيل في منحة البطالة 2025 بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تُعد منحة البطالة في الجزائر واحدة من المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف دعم الشباب العاطلين عن العمل وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، في انتظار إدماجهم في سوق العمل، وتُمنح هذه المنحة من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل وفق شروط وإجراءات معينة، في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً حول خطوات التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر.

منحة البطالة 2025 بالجزائر

منحة البطالة هي دعم مالي شهري تقدمه الدولة الجزائرية للشباب العاطلين عن العمل الذين لم يسبق لهم الحصول على وظيفة دائمة، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الشروط الأساسية للاستفادة من منحة البطالة

قبل الشروع في التسجيل، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية.

العمر بين 19 و40 سنة.

أن يكون المعني مسجلاً كباحث عن عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.

عدم الاستفادة من أي دعم مالي أو منحة أخرى من الدولة (كمنحة النشاط أو منحة التقاعد).

عدم امتلاك سجل تجاري أو نشاط مهني خاص.

عدم شغل وظيفة سابقة بدوام دائم.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

التسجيل في منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

إنشاء حساب إلكتروني عبر ملء البيانات الشخصية (الاسم، اللقب، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الولاية، وغيرها).

بعد إتمام التسجيل، ستحصل على رقم تسجيل كباحث عن عمل (رقم بطاقة طالب العمل).