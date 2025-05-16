“من الهاتـف في ثوانـي” رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر تطبيق بنكك مباشر بدون زيارة الفرع

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط اللازمة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك وأقدمها في دولة السودان وقد طرح عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين ومنها خدمة إنشاء حساب جديد إلكترونيا من أي وقت ومن أي مكان دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المالية.
رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025
يمكن فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول واتبع الخطوات الآتية:
- تنزيل التطبيق على الهاتف، ثم اختيار اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.
- من ثم تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير، ثم الضغط على إنشاء حساب.
- بعد ذلك يتم كتابة أي بيانات تتطلب منك بشكل صحيح في الحقول الفارغة.
- إدخال الأوراق المطلوبة بصيغة بي دي أف، من ثم يتم الضغط على متابعة.
- ثم يتم الموافقة على الشروط والضوابط، ثم الضغط على إرسال الطلب.
- أخيرا ستحصل على رسالة عبر هاتفك بها رقم حسابك البنكي الجديد.
شروط فتح حساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم
يوجد بعض من الشروط المطلوبة لفتح حساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم وتمثلت أبرزها لتكون كالآتي:
- ضرورة حصول الشخص على الجنسية السودانية.
- كما يجب بأن يزيد السن للمتقدم عن ثمانية عشر عام.
- ألا يوجد للفرد خلال وقت سابق حساب في بنك الخرطوم.
- ايداع مبلغ 10 ألف جنيه ليتم فتح الحساب مبدئيا.