سعر الطماطم سوق العبور.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الخضراوات التي من بينها الطماطم والبطاطس والليمون، وغيرها من أنواع الخضار الأخرى في سوق العبور ومختلف الأسواق التجارية المعنية بالبيع، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الخضراوات

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الخضراوات ضمن التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 11 جنيه.

فيما سجل سعر البطاطس نحو 11 جنيه.

نظير أن الليمون بلغ قرابة الـ 93 جنيه للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن الخيار الصوب سجل نحو 18 جنيه.

الملوخية سجلت نحو 23 جنيه.

حتى أن اللفت سجل قرابة الـ 8 جنيه.

سعر الخضار اليوم

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على سعر الخضار ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يأتي:-

سجل سعر كيلو الكوسة نحو 17.64 جنيه للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر البصل نحو 13.68 جنيه للكيلو الواحد وحتى 20 جنيهًا.

نظير أن الكرنب بلغ قرابة الـ 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أما عن التحديث الذي تم على سعر الفواكه، نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة ومختلف الجهات العاملة في الدولة، فهي نصت على النحو الأتي:-