حالة الطقس غدا في مصر .. تسجل أعلى درجات حرارة ورطوبة وتحذير شديد من الأرصاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان يوضح تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت في جميع المحافظات حيث يسود طقس شديد الحرارة خاصًة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وهو حار على السواحل الشمالية الغربية، وعلى الرغم من ذلك كشفت الأرصاد الجوية أيضًا في بيان صادر أن حالة الطقس ليلًا تكون معتدلة على أغلب أنحاء المحافظات.

حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت وأكدت أنه تنشط الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد، وقد تكون حالة الطقس مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة وشددت الأرصاد على ضرورة ارتداء ملابس خفيفة وقطنية في النهار وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس إلا في حالة الضرورة وشرب كميات كبيرة من الماء لتجنب الجفاف خاصًة في المناطق الحارة واستخدام واقي الشمس والقبعات وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية في المناطق التي تشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجة الحرارة تسجل أعلى معدلاتها غدًا السبت

كشفت خرائط الطقس عن ارتفاع درجات الحرارة لكي تسجل أعلى معدلاتها على مدينة أسوان والتي تصل درجة الحرارة بها 47 درجة مئوية وهي أعلى درجة في شهر مايو، والقاهرة تسجل درجات الحرارة بها 40 درجة مئوية، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي إلى انخفاض درجات الحرارة من بعد غدًا الأحد بحوالي 7 درجات مئوية ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وشمال البلاد والوجه البحري ويكون معتدلًا ليلًا.