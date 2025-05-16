ضد الماء وينافس الايفون والسامسونج .. هاتف honor 400 الجديد بمواصفات عالمية

قامت شركة هونر في الخارج بصورة رسمية بالكشف عن هاتف honor 400 الجديد والذي يأتي ليبدأ سلسلة هونر 400 الجديدة والتي تعتبر الجيل الجديد التي تم تقديمها في الخارج منذ عام وتم وصولها إلى السوق المصري، وجاء الهاتف بمواصفات جديدة ومختلفة تميزه عن باقي الإصدارات الأخرى.

honor 400

جاء هاتف honor 400 بمواصفات عديدة ومختلفة تضعفه في صدارة هواتف الفئة الرائدة ومن أبرزها:

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة lp65.

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 2412×1080 بيكسل.

واجهة هونر magic OS 9 مبنية على Android 15.

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p.

الهاتف يدعم خاصية NFC للدفع اللاتلامسي.

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم face unlock.

بطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5230 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 35 وات.

مميزات هاتف honor 400

يتميز هاتف honor 400 بمجموعة من المميزات المتنوعة على عكس الإصدارات السابقة والتي تتمثل في الآتي: