مزايا ومواصفات ساعة هواوي فيت 4 برو .. ساعة ذكية بسعر منافس “أعرف اتفاصيل كاملة”

تجاوزت ساعة هواوي فيت 4 برو مفهوم سلسلة watsg fit لتتنافس هذا العام مع الساعات الذكية الرائدة في السوق، ولكن دون السعر المرتفع تحتوي الساعة على الكثير من السمات المميزة للساعات الفاخرة مثل هيكل الألومنيوم مع إطار من التيتانيوم وزجاج ياقوتي وتقنيات متقدمة لتتبع الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى وضع مخصص لرياضة الجولف وأنيقة وخفيفة الوزن وعملية للغاية.

ساعة هواوي فيت 4 برو

جاءت ساعة هواوي فيت 4 برو بمواصفات هائلة ومختلفة ومن أبرزها:

جاءت الساعة بتصميم وجه مربع يتشابه مع ساعة watch Fit 3 من العام الماضي.

الشاشة جاءت بسُمك أقل قليلًا يصل إلى 9.3 ملم ووزن 30.4 جم بخلاف التصميم.

هناك الكثير من التغيرات في المواد والتقنيات المستخدمة.

تقدم ساعة fit 4 خامات راقية مثل زجاج الياقوت وهيكل من الألمنيوم فئة الطيران مع إطار من سبيكة التيتانيوم.

حجم الشاشة البالغ 1.82 إنش كما هو ويعتبر واحدة من أفضل الشاشات في ساعات 2025 الذكية.

مميزات ساعة هواوي فيت 4 برو

تتميز ساعة هواوي فيت 4 برو الجديدة بمجموعة من المميزات المتنوعة والتي تتمثل في الآتي: