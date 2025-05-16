أحداث Kurulus Osman 192مسلسل المؤسس عثمان على القنوات الناقلة في هذا الموعد

لم يكن مسلسل قيامة عثمان، عمل فني فقط، بل تمكن بأن يتربع على عرش الأكثر مشاهدة وعمل جماهيرية غير عادية، مما يُلقى اهتمامًا كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، حتى أن المسلسل يقدم نبذة تاريخية عن تأسيس الدولة العثمانية والمعاناة التي واجهها الجيش المغوار أمام العدو، وعن الحلقة 192 فتم تأجيلها نظرًا لمصادفتها إلى مباراة كأس تركيا، وعليه فتم تغيير الموعد إلى موعد جديد، نكشفه لكم في السطور التالية.

ما سبب تأجيل الحلقة 192 المؤسس عثمان؟

تم تأجيل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، بسبب مصادفة الموعد لبث مباراة نهائي كأس تركيا، التي تعتبر من الأحداث الشهيرة داخل الدولة التركية، ناهيك عن أنه تم تأجيل الحلقة ليوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من شهر مايو 2025 على قناة ATV التركية، فيما تُعاد الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، حتى يُتابعها أكبر عدد من الجماهير بمختلف دول العالم.

تردد قناة atv التركية

تقوم قناة atv التركية بنقل حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، بما يمكنك تنزيلها وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

يتم استقبالها على قمر صناعي النايل سات.

وترددها الجديد يكون 10796.

استقطابها فهو أفقي.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

تردد قناة atv التركية علي عرب سات

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الجديد لقناة atv التركية، بناءً على ما يلي:-