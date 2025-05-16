نادي القرب في المواجهة الحرة غدًا .. الأهلي ضد البنك الاهلي عبر القنوات الناقلة بالدوري المصري الممتاز 2025

يترقب محبي كرة القدم المصرية مواجهة مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025 وتعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة للنادي الأهلي الساعي لحسم لقب الدوري رسميًا خاصًة أنه يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين من أقرب ملاحقيه نادي بيراميدز، وهذه المباراة تجعل الفوز بالمباراتين القادمتين مفتاحًا للتتويج باللقب.

الأهلي ضد البنك الاهلي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025 غدًا يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، وتقام المباراة على أرض ستاد القاهرة الدولي حيث يتطلع النادي الأهلي لتعزيز صدارته وضمان مسار التتويج خاصًة بعد التعادل السلبي الأخير الذي جمع الفريقين في المواجهات السابقة خلال الجولة الرابعة من نفس الموسم، والمباراة تشهد مشاركة لاعبين بارزين في تشكيل المباراة من أجل تقديم أداء متميز يليق بالجماهير المتوقع حضورها.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في المباراة

ستشهد المباراة مشاركة نخبة من اللاعبين النجوم في تشكيل الفريقين ولكن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي يكون كالآتي: