“أوبل رجعت تكسر السوق” سيارة أوبل أسـترا Opel Astra Electric 2025 تنطلق رسمياً بمدى طويل وتقنيات شحن مذهلة .. اللي يفكر ينافسها لازم يعيد حساباته

يشهد سوق السيارات في مصر تنوعًا كبيرًا في الطرازات المتاحة حيث يفضل العديد من المواطنين اقتناء السيارات التي توفر لهم الراحة والأداء الجيد بأسعار مناسبة، ومع الانخفاض النسبي في أسعار السيارات مؤخرًا واستقرار السوق، زاد الإقبال على بعض الموديلات التي تجمع بين الاعتمادية والتكلفة المعقولة، ومن بين أبرز هذه الطرازات تأتي أوبل أسترا بشعبية لافتة بفضل تصميمها العملي ومواصفاتها المتوازنة، وتنتمي أوبل أسترا إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتتميز بكونها مناسبة للاستخدام اليومي داخل المدن مع توفير استهلاك جيد للوقود مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في سيارة اقتصادية وموثوقة دون التنازل عن جودة القيادة.

سيارة أوبل أسـترا Opel Astra Electric

تتميز سيارة أوبل أسترا بتصميم خارجي أنيق يعكس ملامح عصرية رغم مرور السنوات على إصدارها.حيث إن الواجهة الأمامية تحتضن شبكة متوسطة الحجم يتوسطها شعار أوبل الشهير، وكما يتكرر الشعار نفسه في الجهة الخلفية على حقيبة السيارة.، وتأتي هذه السيارة مزودة بمساحات للزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى صدامات أمامية وخلفية مطلية بلون الهيكل نفسه، وهو ما ينطبق أيضًا على المرايا الجانبية ومقابض الأبواب، مما يمنحها مظهرًا موحدًا ومتناسقًا، وفي منتصف الأبواب الأربعة، توجد خطوط بارزة تضيف لمسة جمالية إلى الهيكل، وكما تحتوي على إشارات جانبية مثبتة على الرفارف لتحديد الاتجاهات، وتستند هذه السيارة على أربعة جنوط رياضية تمنحها مظهرًا ديناميكيًا، وتعتمد أوبل أسترا على محرك بسعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، وقد قطعت مسافة تقدر بـ340 ألف كيلومتر، وتتوفر هذه السيارة باللون الفضي، وتعرض للبيع بحالة خارجية جيدة دون أي دهانات داخلية.

سعر أوبل أسـترا Opel Astra Electric 2025

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا في مصر نحو 750 ألف جنيه، إلا أن هذا السعر قد يختلف صعودًا أو هبوطًا تبعًا للحالة الفنية للسيارة ومدى الاهتمام بالصيانة الدورية، وكما تلعب عوامل أخرى مثل عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة وحالة الطلاء الخارجي والمقصورة الداخلية دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي، وتعد من الخيارات التي تلقى إقبالًا في سوق المستعمل نظرًا لاعتماديتها وتوفر قطع غيارها، بالإضافة إلى تصميمها العملي المناسب للاستخدام اليومي.