“اتعلـم من بيتـك” تردد قناة مدرستنا 3 الجديد 2025 على النايل سات لمتابعة دروسك بكل سهولة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تردد قناة مدرستنا 3، حيث تعتبر تلك القناة من أهم الوسائل التعليمية التي يتم تقديمها لطلاب مرحلة الثانوية العامة، فيما تعرض تلك القناة بشكل يومي دروس تعليمية ومراجعة للنماذج للاسترشادية التي تساعدهم على الاستعداد جيدا للاختبارات الدراسية، ويكون ذلك في إطار التسهيل على الطلاب الفهم لكافة المواد الدراسية، لذلك نقدم لكم السطور المقبلة أخر تحديث لتردد القناة على النايل سات فتابعونا.

تردد قناة مدرستنا 3 نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة مدرستنا 3 على النايل سات لمتابعة الدروس التعليمية على مدار اليوم دون انقطاع وبجودة عالية من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

أما عن التردد الخاص بالقناة: 12206.

فيما يكون معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون هو: 5/6.

كذلك معدل الاستقطاب من خلال: رأسي.

تردد قناة مدرستنا 1 للابتدائية والإعدادية

يمكنكم ضبط تردد قناة مدرستنا 1 لكل من المرحلة الابتدائية والإعداداية وذلك عبر الترددات المقبلة:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

أما عن التردد الخاص بالقناة: 12206.

فيما يكون معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون هو: 5/6.

كذلك معدل الاستقطاب من خلال: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: عالية الدقة

بهذا الشكل، توفر القناة محتوى متميزاً يعزز من فهم واستيعاب المناهج الدراسية بأسلوب فعّال ومبسط ليستفيد منه الطلاب في جميع المواد الدراسية.

طريقة ضبط تردد قناة مدرستنا 3 على الريسيفر

للاستفادة من المحتوى التعليمي الكبير الذي تقدمه قناة مدرستنا 3، بإمكانك ضبط القناة على جهاز الاستقبال لديك باتباع خطوات سهلة وبسيطة، حدد القمر الصناعي نايل سات عبر إعدادات الجهاز ثم أدخل المعلومات المتعلقة بالتردد، وهي كالتالي: