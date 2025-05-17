“خلي أولادك يضحكوا من قلبــهم” استقبل تردد قناة وناسة بيبي 2025 الجديد وإشــارة قوية HD على النايل سات والعرب سات

تهتم الآمهات بكثرة خلال الساعات الماضية بمعرفة ترددات قناة وناسة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات المميزة والخاصة بالأطفال والتي تمكنت من الحصول على شهرة كبيرة بين الأسر منذ بدء بثها وذلك لأنها تقدم محتوى مخصص لكافة الفئات العمرية سواء تعليمي أو ترفيهي أو ديني، كما تعرض القناة محتواها على مدار اليوم كله دون أي انقطاع وكذلك بجودة عالية.

ترددات قناة وناسة بيبي 2025

يمكن ضبط ترددات قناة وناسة بيبي 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد قناة وناسة نايل سات

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

التردد الجديد يكون هو 11430.

كذلك معدل الاستقطاب أفقي.

يكون الترميز من خلال 27500.

معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة وناسة نايل سات

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

التردد الجديد يكون هو 11270.

كذلك معدل الاستقطاب رأسي.

يكون الترميز من خلال 27500.

معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.

كيفية إضافة قناة وناسة الجديد على الريسيفر

يمكنكم إضافة قناة وناسة الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بك وذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي جاءت على النحو التالي: