أشهر وصفات عيد الأضحى.. طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك ويشتهر فيه تحضير الكثير من الوصفات التي تكون اللحمة فيها مكون أساسي وتعتبر فتة اللحمة بالخل والثوم من الوصفات الشهية واللذيذة ويتم تناولها بكثرة في عيد الأضحى وتكون وجبة أساسية في العزائم والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إلأيكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم

يمكنكم بكل سهولة تحضير فتة اللحمة بالخل والثوم في المنزل من خلال احضار المقادير التالية:

كيلو من اللحم ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ستة أكواب من المياه.

1\2 كيلو من الأرز الأبيض.

ثوم.

عصير طماطم.

1\4 كوب من الخل.

بصلة ويكون حجمها متوسط.

ورق لورا.

حبهان.

ملعقتان من الملح.

1\4 ملعقة من الكمون

ملعقة من الفلفل الأسود.

رغيفان خبز بلدي.

أربعة ملاعق من السمنة.

خطوات التحضير

لا تحتاج طريقة التحضير لصعوبة أو الكثير من الوقت وإليكم الطريقة بالتفصيل: