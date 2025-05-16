أشهر وصفات عيد الأضحى.. طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك ويشتهر فيه تحضير الكثير من الوصفات التي تكون اللحمة فيها مكون أساسي وتعتبر فتة اللحمة بالخل والثوم من الوصفات الشهية واللذيذة ويتم تناولها بكثرة في عيد الأضحى وتكون وجبة أساسية في العزائم والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إلأيكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.
طريقة عمل فتة اللحمة بالخل والثوم
يمكنكم بكل سهولة تحضير فتة اللحمة بالخل والثوم في المنزل من خلال احضار المقادير التالية:
- كيلو من اللحم ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.
- ستة أكواب من المياه.
- 1\2 كيلو من الأرز الأبيض.
- ثوم.
- عصير طماطم.
- 1\4 كوب من الخل.
- بصلة ويكون حجمها متوسط.
- ورق لورا.
- حبهان.
- ملعقتان من الملح.
- 1\4 ملعقة من الكمون
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رغيفان خبز بلدي.
- أربعة ملاعق من السمنة.
خطوات التحضير
لا تحتاج طريقة التحضير لصعوبة أو الكثير من الوقت وإليكم الطريقة بالتفصيل:
- في البداية يتم الحصول على اللحمة ويتم غسلها جيدًا وتركها لحين أن يتم تصفيتها من المياه.
- الحصول على وعاء كبير ويتم إضافة المياه ثم اللحم ثم البصل مع جزر وفصين من الثوم ويتم الانتظار لحين تجهيز الشوربة.
- يتم إضافة الفلفل الأسود مع ورق اللورا والحبهان.
- يجب الانتظار حتى تنضج اللحمة ثم يتم إضافة الملح حتى تصبح الشوربة جاهزة.
- يتم الحصول على طاسة ثم إضافة السمنة مع تقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ثم يتم تحميصه بالسمن حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
- الحصول على إناء ويتم وضع السمن مع الأرز ثم الملح والمياه والانتظار حتى النضج.
- من أجل تجهيز الصلصة يتم الحصول على طاسة ويتم إضافة السمن مع مع الثوم والانتظار قليلًا ثم إضافة الخل وعصير الطماطم والانتظار ثم إضافة بصلة صغيرة مع نصف قرن فلفل وثوم مع فرم الطماطم ف يالخلاط.
- يتم الحصول على صينية التقديم ويتم وضع الخبز مع الصلصة ثم الشوربة ثم الانتظار قليلًا ثم إضافة الأرز ليغطي كافة الأطراف ثم وضع الصلصة والانتظار قليًا ثم إضافة قطع اللحم.