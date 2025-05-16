بسهولة وأمـان.. خطـوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين من بيتك خلال تطبيق بنكك Bankak في دقايق

فتح حساب بنك الخرطوم هو واحد من أبرز البنوك في السودان، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه. يعتبر فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم خطوة مهمة للأفراد والشركات على حد سواء، حيث يتيح لهم إدارة أموالهم بسهولة وأمان، وفي هذا المقال، سنعرض شروط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لفتح حساب بنك الخرطوم، وهي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمغتربين.

إيداع مبلغ ابتدائي قدره حوالي 10000 جنيه سوداني.

وجود بريد إلكتروني نشط.

ألا يكون لديك حساب بنكي سابق في بنك الخرطوم.

خطوات فتح حساب من تطبيق بنكك

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحميل تطبيق بنكك من المتجر الرسمي.

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3. اختيار خدمة فتح حساب بنكي.

4. إدخال البيانات الشخصية والوثائق المطلوبة.

5. إرسال الطلب وانتظار الموافقة.

6. بعد الموافقة، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على تفاصيل الحساب.

مميزات فتح الحساب من تطبيق بنكك

بإتباع الشروط والخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للأفراد فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة ويسر من خلال تطبيق بنكك، حيث يعتبر فتح حساب بنكي خطوة مهمة في إدارة الأموال وتحقيق الاستقرار المالي، ونأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم المعلومات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم، ومن أبرز المميزات الخاصة بفتح الحساب ما يلي: