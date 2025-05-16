تردد SSC SPORTS لمتابعة مباراة النصر والتعاون لحظة بلحظة و بجودة فائقة على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة SSC SPORTS من أكثر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات الدوري السعودي وغيرها من الدوريات المحلية والعالمية، مع امتلاك القناة استوديوهات تحليلية على أعلى مستوى، نظير نقلها إلى مباراة النصر والتعاون بعد دقائق قليلة من الأن، فيما يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة وموعد بث المباراة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد مباراة النصر والتعاون

يبدأ البث الأول لمباراة النصر والتعاون اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، نظير أن ذلك سيكون على ملعب “الأول بارك”، بالإضافة إلى أن قناة SSC1 HD المعنية بنقل كافة أحداث المباريات أول بأول، فيما أن التعاون يدخل ضمن المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 41 نقطة.

تردد قناة SSC الرياضية

وحتى تتمكن من متابعة مباراة اليوم بين النصر والتعاون ومشاهدة كافة المباريات الأخرى ضمن الدوري السعودي، فعليك اتباع المعلومات الخاصة بتردد قناة SSC الرياضية، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

تردد القناة يكون 12523.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة SSC بدر سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة SSC، من أجل أن تُتابع مباراة النصر والتعاون بعد دقائق من الأن، وعليه فجاءت كما يلي:-